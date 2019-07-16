Прописать характеристики товаров

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Закрыт22 заявки318 просмотров

Написать 5 характеристик для каждой товарной позиции, тематика — запчасти для мотоциклов. Интересуют 1500 товаров.

6 лет назад
kihirinki
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров