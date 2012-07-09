Простановка ссылок на сайт

Ищем ответственного исполнитель для простановки ссылок на наш сайт с других интернет-ресурсов.

Опыт подобной работы приветствуется, но не обязателен. Где и как проставлять ссылки – научим.

От исполнителя требуется:

1. Ответственность и усидчивость, умение качественно выполнять монотонную работу.

2. Понимание, что быстрых и халявных денег тут нет. НО(!) есть реальная возможность стабильно зарабатывать около 10$ за полный рабочий день, не выходя из дома.

Оплата по факту, за каждую размещенную ссылку.

В ответе на этот проект напишите, пожалуйста, когда вы сможете приступить к работе и сколько часов в день (неделю) сможете работать.