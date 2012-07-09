Требуются люди для написания комментариев, загрузки фотографий, видео на разных площадках, в соц сетях, блогах, сайтах. Возможно написание и редактирование статей. 4 рубля один пост или комментарий. Оплата - по 20-ти ...
Простановка ссылок на сайт
Ищем ответственного исполнитель для простановки ссылок на наш сайт с других интернет-ресурсов.
Опыт подобной работы приветствуется, но не обязателен. Где и как проставлять ссылки – научим.
От исполнителя требуется:
1. Ответственность и усидчивость, умение качественно выполнять монотонную работу.
2. Понимание, что быстрых и халявных денег тут нет. НО(!) есть реальная возможность стабильно зарабатывать около 10$ за полный рабочий день, не выходя из дома.
Оплата по факту, за каждую размещенную ссылку.
В ответе на этот проект напишите, пожалуйста, когда вы сможете приступить к работе и сколько часов в день (неделю) сможете работать.
Заявки фрилансеров
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