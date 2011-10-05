Нужны 2 сообразительных постера для наполнения форума по тематике "Ремонт квартир". Нужно разбираться в этом вопросе. 1 пост 3р - не менее 300 зн без пробелов. Копировать контент с других ...
Публикации отзывов на сайт
Требуются люди для публикации отзывов на сайте. Возможно без опыта работы и наличия портфолио. Для публикации отзывов нужна рабочая почта (предпочтительнее Яндекс). Алгоритм работы простой - Вы оставляете отзыв, его проверяет модератор и после публикации и утверждения Вы получаете деньги на Яндекс.Кошелёк, Вебмани или же мобильный телефон (50 рублей за отзыв).
Сайт у нас технической тематики (электрооборудование), мы поможем с написанием отзывов.
Более подробные условия будут сообщены в личку выбранным исполнителям. Пожалуйста оставляйте свою почту для оперативной связи с Вами , а не просто отмечайтесь в проекте.
Нужно много людей, всем ответить сразу вероятно не получится, но это не значит что проект закрыт. Мы обязательно свяжемся с Вами позднее.
Заявки фрилансеров
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