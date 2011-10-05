Публикации отзывов на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт28 заявок324 просмотра

Требуются люди для публикации отзывов на сайте. Возможно без опыта работы и наличия портфолио. Для публикации отзывов нужна рабочая почта (предпочтительнее Яндекс). Алгоритм работы простой - Вы оставляете отзыв, его проверяет модератор и после публикации и утверждения Вы получаете деньги на Яндекс.Кошелёк, Вебмани или же мобильный телефон (50 рублей за отзыв).

Сайт у нас технической тематики (электрооборудование), мы поможем с написанием отзывов.

Более подробные условия будут сообщены в личку выбранным исполнителям. Пожалуйста оставляйте свою почту для оперативной связи с Вами , а не просто отмечайтесь в проекте.

Нужно много людей, всем ответить сразу вероятно не получится, но это не значит что проект закрыт. Мы обязательно свяжемся с Вами позднее.

14 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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