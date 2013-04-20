Публикация контента

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок241 просмотр

Здравствуйте.

Имеется сайт на CMS Wordpress.

В него залито 40 записей, которые ждут утверждения.

При необходимости все обьясню, там элементарно, разберетесь.

Необходимо:

1. Добавить тематическую картинку, прописать ей описание альт и тайтл.

2. изменить вемя публикации так, чтобы в день публиковалось 3 записи.

3. выбрать метки или добавить их

4. написать коротенький дескрипшн (до 160 знаков), описывающий статью.

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Стоимость работы: 400 рублей!

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Оплата - webmoney после выполнения проекта. Проверка мгновенная.

Гарантии - мои отзывы здесь, большинство как исполнителя.

http://www.weblancer.net/users/demin_ch/reviews/

и BL66.

Прошу подавать заявки девушек. В личку писать не нужно.

Спасибо.

WordPress
12 лет назад
demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

knopocka85
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу. Все было сделано в оговоренный срок и на высоком уровне!
Алексей отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, оплата поступила сразу после проверки готова задания. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

knopocka85
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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