Публикация отзывов на авито

7$ за один отзыв.

Требуется аккаунт авито старше 6 месяцев с историей активности.

Работа в два шага. 1 шаг: мы созваниваемся в тг, следуете инструкции: говорю какой запрос вбить, на какие обьявления отреагировать и тд. По времени займет в районе 10 минут. 2 шаг через 5-30 дней: созваниваемся, подтверждаете сделку на авито и публикуете отзыв. По времени до 5 минут.

Пишите, рассмотрим всех!