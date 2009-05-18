Нужны люди, которые будут заполнять сайты (интернет-магазин). Работа заключается в том, что нужно с определенных сайтов сохранять фотографии, затем добавлять их в каталог + добавлять название, описание, стоимость. Тематика интернет магазинов мебель. Стоимость за одну ...
Работа на форуме
Ищу человека на три месяца, который обладает командой людей для организации общения на форуме (forum.avtovodila.ru), тематика - вождение автомобилей.
Команда - не менее 5 (это должны быть разные люди)
В месяц необходимо писать от команды 400 сообщений
Пишите Вашу цену. Предпочтение исполнителю с репутацией на данном проекте и опыту в подобных делах.
Не пишите в личку, только сюда
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