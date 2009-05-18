Работа на форуме

Ищу человека на три месяца, который обладает командой людей для организации общения на форуме (forum.avtovodila.ru), тематика - вождение автомобилей.

Команда - не менее 5 (это должны быть разные люди)

В месяц необходимо писать от команды 400 сообщений

Пишите Вашу цену. Предпочтение исполнителю с репутацией на данном проекте и опыту в подобных делах.

Не пишите в личку, только сюда