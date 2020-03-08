Работа над сайтом

$100
Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки181 просмотр
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работа с сайтом http://obvescars.ru позиций примерно 800

совместно с прайсом в эксель и параллельно сохранять фото с названиями по папкам и названия артикулом

--- Совместно---

1 столбик артикул

начало rvoc0001

2 столбик марка авто

3 столбик модель

4 название авто

5 столбик цена

6 описание с сайта

---параллельно---

позицию сохраняем со всеми водяными знаками под названиями артикула!!! фото все!

если есть возможность сохранить фото или найти его без логотипа, будет оплачено отдельно!

на этом сайте так же можно найти фото без лого http://obvesopt.ru/

4 года назад
PANrace
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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