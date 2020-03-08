Работа над сайтом

Pассылка через Microsoft outlook.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
работа с сайтом http://obvescars.ru позиций примерно 800
совместно с прайсом в эксель и параллельно сохранять фото с названиями по папкам и названия артикулом
--- Совместно---
1 столбик артикул
начало rvoc0001
2 столбик марка авто
3 столбик модель
4 название авто
5 столбик цена
6 описание с сайта
---параллельно---
позицию сохраняем со всеми водяными знаками под названиями артикула!!! фото все!
если есть возможность сохранить фото или найти его без логотипа, будет оплачено отдельно!
на этом сайте так же можно найти фото без лого http://obvesopt.ru/
- Похожие заказы
- $1000Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
1. Нужно зарегистрировать аккаунт в google 2. Потом перейти сюда https://console.cloud.google.com и нажать "активировать" в правом верхнем углу 3. Заполнить форму, указать номер ненужной, но действующей банковской карты, на которой нет и никогда не будет денег (виртуальные ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
заполнение информацией на сайтеНаполнение сайтов27 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо посетить сайта 2-3 раза в течении 2-3 дней, проводя на нем 3-5 минут. После этого оставить положительный отзыв в указанном месте. Оплата 20 руб.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт4 года назад
Мы производители товаров для животных. Сейчас необходимо сделать качественное описание товаров для площадки PROM. На данный момент около 25 позиций. Требование описание не длинное но информативное 7-10 предложений. Фото товарной группы прикрепляю.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрытнет даты
Будут высылаться материалы , которые нужно будет заливать , что-то редактировать. Работа чисто на [url=http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eyh73g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.ZNFQf8nUc7XagCrzwJmLzj_mNbysNd8r5K6u7vD3F2phdHJ2a2hxdXhocG14ZmVo.7c2afa1bbf0466225165e358434af36e0ef6d48a&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhUK1ZTOegppid-6pDKeflCPsYMu4Rqsu_ho18JWhHKKWF5RUikSQTJUWWLlFRIpmKgFoUNirp9yPv7TPS1m5_F2Y4ImvbuB7AfAuUMeWlJcrZ_eUPEiEGbCH83_rWNiJ046H28d5v2bCHQ937b_61ZHqiwDBVqcO_B1b2leJcERcFdwUMYtQQo65p8LTcmnndRIi9R7eHo_CiOpaqjX3f8_f6110qblCWZ-cmF7VRP2mcrpyHYo2Bwm2ALmhNnANDKEUAVohnPnbyrq8kcdlaf0p1H5gRvPND0Mk6AU-ue9qIsAvKBeKJq6mvY2XuGhl5qXA05b3XjKWsuXG4NUiQp2ip6sy8n8avB34ghDSf9ejPhIv1LZP47B77vc6_TM68FY3KGJCsiJDLqcGWiFQ9UXI94kUWB9OaYZd3RLu8JpzNXk48mVuo7KCiiyYZW3Z-m2ubCipZlgcFvObN-dQMoTIOGahLMtT4_t3DUVo2jAHYz1m7XoCLwRAfQPH_jNkrQ5XCLQwrMNKpQPy3Uqzkw4zQSjSkdlff5sEsSSyFUZS96S-K4P8VwQO530lGWSJRI5ata0WhIh8Ps0EvpIYz8EcGxILBGHUZrEIaP136Iq2k1SvqQN-9S5zFxG4mxW5yle6qw_1aMJ-IbEYFP04C2stvWEER5aODOS37LGScn1EwJc-xiWyrkZGQLKCu8tuT3aUTicKYlk94v4ADsXSXKo60-68Bvf2pe0Fh4Pb0yaIhVKDGUvh_ph4UoOwWi-57QXOh2hb8gyM8iPODDxiMyzB1x2Zdv3-I0mTvMThQyPtETbEyp_Dg1vD1uwP6fAZSx-bvNF-g1aNOu5I7V-Aso_bjdZyU510kgGPlM8-1TY36ZBzraITuhBEMMIq4Eolm_G2KrhVbH2UIR7gVQkYFP5_zz7gDbW2VeMy1fpxxHANmiI8bb7Zdl8y9yi1ruiLBSxCtIZYaa8VWMrwQM_gUzmhZQdNgLFo9IheW05KMbO6DE5J4-N4GIXfvfpREDohdt7tuQh1X_6Y-PTmCDYz5sJY7HjeYcENTAsJhbczn9wabFyDTzAZZ5WhNorzOqHJd6hsGAWFBLwK2bo_D_1qZftj8JYQZIK7Bg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXREtLZ3JqbVJ6cTBBZnVoRVJxajF2X3dzNlRSTm1VZEdrWEd0bFVhaFp0dVJLVDN0a3Y5aEE3ZmtQVXk0c1BOZFgyTVlraWo2c093Z1RnZjExanpEMDQs&sign=bf4c5d8d268cb1d44ce66dd5b8012b6f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gYjW7CmCUqYwDrEupH4RudY8z87VnAP0681Y6R5f8Cpr6PDG6ZWhTC81viqcnr8IWqobD0qBFstFGU7Q7G5rKKI,&l10n=ru&rp=1&cts=1583408990416%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22eyh73g%22%2C%22cts%22%3A1583408990416%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k7eotwb4p4%22%7D%5D&mc=1.8464393446710154&hdtime=19035]WordPress . Есть шаблоны , макеты , кода. Создавать нечего не надо !!! [/url]Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
Компания занимается изготовлением мебели на заказ, нужен постинг объявлений на авитоНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
Разместить объявление на различных досках объявлений и тематических сайтах.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно собрать 100 контактов из ВК по определенному фильтру - например, девушка брюнетка 25 лет живущая в таком то городе. Работа муторная - нужно просматривать каждый профильНаполнение сайтов28 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Нужен контент-менеджер в телеграмм канал "Загадки Человечества" Тематика контента: - Древние загадочные артефакты - Працивилизации - Альтернативные версии истории В день 4 поста(2-Видео с описанием+2 картинки с описание) оплата 20000 рублей (15 и 30 го числа месяца) Требование: Качественный ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт4 года назад