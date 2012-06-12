Работа с группами в Одноклассниках

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки164 просмотра

Основная задача: приглашение в группы людей. Объем разосланных приглашений – около 5 000 штук в сутки.

13 лет назад
garo_mado
Ламара 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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