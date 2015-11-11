Работа с отзывными каталогами

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Добрый день!

Необходимо провести разовое улучшение репутации для строительной компании.

1.Регистрация в тематическом каталоге - от 30 руб.

2. Регистрация в отзывном каталоге - от 30 руб.

3. Отзыв в каталоге (уникальные,отмодерированы ),комментарии в тематических статьях, комментарии на доноре т.д. - 30 руб за 1к.

Условия для оплаты:

1) отзывы должны быть размещены и отмодерированы

2) оплата производится только за объем уникальных отзывов

4) оплата на Киви, или по согласованию

Руководство по работе и описание, что именно необходимо, мы предоставим. 

8 лет назад
prilipkodiana
Диана 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад