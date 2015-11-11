Работа с отзывными каталогами

Нужен человек для поиска картинок к статьям. Обязателен: - Опыт работы в Photoshop для изменения размеров, сохранения "для web", уникализации картинок, если нужно. - Умение искать картинки с высокой уникальностью (не более 20 копий в поиске гугла) Задача: - Вы ...