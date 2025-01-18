Работа с xml, excel, yml

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки48 просмотров

Небходимо преобразовать обновляемый файл в таблицу для последующей выгрузки на яндекс маркет.

Обработка данных
3 месяца назад
zigazaga
Зига 
40 лет
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Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

happy_devs
Владимир 
23 года
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5 дней назад
3 месяца назад
happy_devs
Владимир 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад