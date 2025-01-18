Требуются клиенты для написания отзывов о турагентстве в различных форматах: видеоотзывы до 1 минуты, текстовые отзывы, фотографии с рекомендациями и голосовые сообщения. Предоставим шаблоны для удобства. Цель - повысить доверие к бренду и привлечь новых клиентов.
Работа с xml, excel, yml
Небходимо преобразовать обновляемый файл в таблицу для последующей выгрузки на яндекс маркет.
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