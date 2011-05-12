Работа в Gogetlinks

Буду рад построить долгосрочное и взаимовыгодное (удалённо) сотрудничество с Человеком, имеющим опыт заработка на сайтах в системах GoGetLinks, Blogun, Rotapost.

Я предоставлю Вам сайты и экаунты, а Вы будете принимать и размещать заявки, писать и публиковать новые статьи на сайтах, размещённых на Wordpress и Drupal.

Просьба заинтересованным высылать свои предложения по величине желаемой оплаты услуг.