Распознать 40 фоток визиток

Есть 40 фоток. В итоге должен получиться google excel файл со столбцами

Название компании, адрес, имя, телефон, емейл, скайп и другое, что есть на визитках Все это должно быть без ошибок, в частности емейлы должны быть емейлами!

Указывайте срок выполнения работы и стоимость за всю стопку.

Пример визитки приложен. ВНИМАНИЕ! Это пример. Настоящие данные затерты, так как персональные данные.

Исполнителю дам без затертостей. Спасибо за понимание.