Распознать 40 фоток визиток

Наполнение сайтовЗавершен17 заявок228 просмотров
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Есть 40 фоток. В итоге должен получиться google excel файл со столбцами

Название компании, адрес, имя, телефон, емейл, скайп и другое, что есть на визитках Все это должно быть без ошибок, в частности емейлы должны быть емейлами!

Указывайте срок выполнения работы и стоимость за всю стопку.

Пример визитки приложен. ВНИМАНИЕ! Это пример. Настоящие данные затерты, так как персональные данные.

Исполнителю дам без затертостей. Спасибо за понимание.

8 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bastor
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Заказ более, чем скромный, но выполнен как надо, в соответствии с запросами и в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик - оперативность и четко поставленная задача. Рекомендую!
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