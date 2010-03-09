Рассылка объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок213 просмотров

Для прицепного завода требуется рассылка объявлений на доски Украины и России.

Не пишите заоблачных цен.

15 лет назад
AlexBin
Бинько 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поиск контактов кинотеатров

    Необходимо отыскать контакты кинотеатров и заполнить таблицу которая будет отправлено дополнительно Таблица в формате Excel 2007 В таблице 46 городов Украины ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение сайтов статьями

    Требуется размещать на сайтах рзличного рода информацию: картирки, статьи и др. (вся информация предоставляется). Сайты прикручены к разным системам управления. Условия оплаты: Сайт на системе управления. Размещение одной статьи ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа на трех форумах

    $50

    Требуются постеры для трех форумов Возможна работа сразу на трех форумах, оплачиваются несколько логинов. Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Требуются наполнители для форума, стоимость поста 4 руб. за пост, посты типа круто, клево и т.п. не учитываются, креативный подход приветствуется.

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Собрать информацию по гостиницам (англ. язык)

    $100

    Есть база данных по странам, которую нужно наполнить информацией о гостиницах. Список стран есть. Информация только на английском языке, ищется с помощью гугла, берется с сайтов гостиниц. Примеры поисковых запросов даем. Оформляется ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    $50

    Стартап проекту требуются постеры для работы с форумом (+комменты к статьям) На первом этапе (7 дней) необходимо несколько (5-10) человек для наполения форума по психологии и комментирование статей. По форуму - десять-двадцать осмысленных ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад