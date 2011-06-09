Рассылка объявления

Необходимо разослать объявление по форумам (не спам).

В тенедере указывайте цену за форум и количество форумов, на которые разместите, или общую стоимость работы.

Так же не забудте про указания срока исполнения работы.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену, сроки, и тему, которую будете раскрывать. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney). Другие валюты по согласованию