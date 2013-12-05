Размещение 2-х статей в Википедии

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки201 просмотр

Нужно разместить 2 статьи в Википедии.

Контент имеется.

С вас - опыт в этом деле.

Нужно не просто разместить, а правильно оформить и проконтролировать успешный результат.

Жду предложений по ценам и срокам.

11 лет назад
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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