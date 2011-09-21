Требуется наполнить блог интересным контентом. Нужно собрать статьи по тематике и наполнить блог. Копирайтинг и рерайт статей обязателен. Плачу зарплату помесячно, обсуждаются объемы и качество, от этого зависит уровень заработной платы. Обязательно будет тестовое задание ...
Размещение на тематических форумах и в блогах
Добрый день.
Мне необходимо размещать тексты, ссылки на тематических форумах, блогах с регистрацией там же.
Для начала - нужно это делать по тематике - сотовые телефоны - iphone, в частности.
Жду предложений.
P.s. заказ должен выполняться чётко и без "скрытия" - где это размещено было, если было. Мне всё-равно, как Вы находите эти блоги и форумы, у меня на это времени нет, мне нужен результат размещения! и КАЧЕСТВЕННЫЙ!
P.s.s. исполнителю, который справится с заданием - буду давать МНОГО заказов ТОЧНО ТАКОГО ЖЕ ТИПА, только других тематик!
P.s.s.s. в личку НЕ ПИСАТЬ. Предложения скрыты!
Заявки фрилансеров
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