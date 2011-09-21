Размещение на тематических форумах и в блогах

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Закрыт4 заявки266 просмотров

Добрый день.

Мне необходимо размещать тексты, ссылки на тематических форумах, блогах с регистрацией там же.

Для начала - нужно это делать по тематике - сотовые телефоны - iphone, в частности.

Жду предложений.

P.s. заказ должен выполняться чётко и без "скрытия" - где это размещено было, если было. Мне всё-равно, как Вы находите эти блоги и форумы, у меня на это времени нет, мне нужен результат размещения! и КАЧЕСТВЕННЫЙ!

P.s.s. исполнителю, который справится с заданием - буду давать МНОГО заказов ТОЧНО ТАКОГО ЖЕ ТИПА, только других тематик!

P.s.s.s. в личку НЕ ПИСАТЬ. Предложения скрыты!

13 лет назад
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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