Размещение объявлений на Авито в 10 аккаунтах.

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Закрыт10 заявок170 просмотров

Размещение объявлений на Авито в 10 аккаунтах. 

В каждый аккаунт - по 6 объявлений,

+ создать почту на яндексе, настроить переадресацию, привязать эту почту к Авито.

Аккаунты Авито я дам.

В аккаунты заходим с разных браузеров, IP и почистив предварительно куки.

Оплата: 1000 руб.

Оплата: сбер, яд, киви.

Срок: 5 раб дней.

7 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров