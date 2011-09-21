Размещение объявлений на бордах

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Завершен8 заявок250 просмотров

Ищем исполнителя для размещения объявлений на Украинских досках объявлений, доски искать не надо у нас есть база на которых надо размещать, там 250 досок платим только WMR

150 WMR за размещение на этих досках, ссылку ставить не обязательно, но фото обязательно

Подробности в личку.

14 лет назад
ls-2204
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_30309
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$5
10 дней

Заявки фрилансеров

olga_30309
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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