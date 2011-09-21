Размещение объявлений на бордах

Ищем исполнителя для размещения объявлений на Украинских досках объявлений, доски искать не надо у нас есть база на которых надо размещать, там 250 досок платим только WMR

150 WMR за размещение на этих досках, ссылку ставить не обязательно, но фото обязательно

Подробности в личку.