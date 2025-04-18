Требуется ручное размещение информации о страховых услугах в тематических группах Facebook.

Поиск и подбор активных групп в Facebook, где общаются проживающие в США русскоязычные, украинскоязычные и другие представители диаспоры стран бывшего СНГ. Ручное размещение подготовленного рекламного контента. Ведение отчётности о размещениях.

Оплата — по договорённости: фиксированная ставка за размещение и бонус за каждое обращение.