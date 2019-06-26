Размещение отзывов

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Закрыт11 заявок513 просмотров

Коллеги, привет.

Нужно разместить отзывы на площадках:

AppStore и Google Play;

Отзовик (https://otzovik.com/);

IRecommend (https://irecommend.ru);

Flamp (https://ekaterinburg.flamp.ru/);

Правда клиентов (http://pravda-klientov.ru/);

App Visor (http://appvisor.ru/);

Imho 24 (https://imho24.info/);

Все отзывы (https://vseotzyvy.ru/).

Кол-во - 4 отзыва в месяц на каждом сайте (интервал 5-7 дней). В сумме - 36 отзывов за месяц.

Кол-во знаков 1 отзыва- от 200 до 500

Важно - отзывы должны пройти модерацию.

iOS
6 лет назад
Davara
Ксения 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров