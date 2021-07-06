Здравствуйте, нужен человек, который будет выкупать товар на озон, а после размещать положительный отзыв.

Процедура работы такая:

Вы регистрируете аккаунт на озоне. Аккаунт заходит на сайт, нажимает кнопку "хочу скидку" (мы ее конечно одобряем), получает скидку на товар. Выкупает его (на те средства, которые мы переведем на карту), оформляет доставку в наше отделение. На следующий день, мы забираем товары, отписываем, что товары забраны. Далее с каждого аккаунта размещаются положительные отзывы. И Вы получаете свои денежные средства. Мы предлагаем 50 руб. за отзыв. Количество отзывов будет большое