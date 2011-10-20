Размещение по доскам объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок217 просмотров

Нужен постинг по доскам объявлений и форумам, регион СПб. Опыт обязателен.

14 лет назад
PartMars
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

LadyOlga
Ольга 
44 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$1
3 дня
Выполнено в срок и качественно! Доволен как слон, буду обращаться еще! Все по ТЗ, очень понравилось :)
Отличный заказчик! Приятен в общении, сам предложил предоплату. От сотрудничества только самые положительные впечатления!

Заявки фрилансеров

LadyOlga
Ольга 
44 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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