Сайт с книгами www.haiboria.ru Нужно: 1. С другого сайта брать книги 2. Полностью переписывать описание книги (делать уникальнйы текст, можно подключать и другие источники) 3. Заливать книжку на сайт ...
Размещение пресс релизов
Есть ресурс по автотематике. Необходимо размещение пресс релизов на разлияные сайты (для данного ресурса), везде, где только возможно (исключая откровенные сайты-свалки).
Цена: 0.3 WMZ за размещение 1-го пресс релиза.
Пресс релиз предоставляется.
Оплата по факту!
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