Размещение сообщений в блогах (Стройматериалы)

Требуется размещать готовые сообщения в тематических блогах. Оплата за каждое сообщение.

Нужно открывать новые блоги и размещать в них мои тексты. Для этого нужно самостоятельно находить сервисы, предлагающие бесплатное создание блогов и минисайтов. Все блоги нужно регистрировать на специально заведённый для этого новый email.

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Оплата за пост, именно за пост, а не за количество знаков!

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ОБЪЁМ до 200 блогов.

Сотрудничество - долгосрочное.

Предложения по цене и срокам пишите в проекте!