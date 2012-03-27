Размещение сообщений в Livejournal

Здравствуйте уважаемые фрилансеры,

Требуется найти группы livejorunal, посвященные цифровой технике (в том числе барахолки) и разместить в них приглашение на сайт.

Группы искать можно по интересам на странице http://www.livejournal.com/directorysearch.bml. В результатах поиска нажать ссылку - только сообщества.

В отчете - URL всех сделанных записей.

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