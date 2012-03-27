Размещение сообщений в Livejournal

Необходимо собрать информацию с сайта в таблицу Excel. Подробности - исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры,
Требуется найти группы livejorunal, посвященные цифровой технике (в том числе барахолки) и разместить в них приглашение на сайт.
Группы искать можно по интересам на странице http://www.livejournal.com/directorysearch.bml. В результатах поиска нажать ссылку - только сообщества.
В отчете - URL всех сделанных записей.
Оплата - 5 рублей за пост. Работа не бей лежачего.
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