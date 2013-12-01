Размещение статей

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Завершен1 заявка155 просмотров

Необходимо размещение статей на сайте (движок joomla)

Joomla
11 лет назад
pmlight
Михаил 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vinser85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Все отлично! В срок и при высоком уровне качества.
Спасибо Михаилу! Четкое задание, быстрая оплата. Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

vinser85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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