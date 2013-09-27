Размещение статей на сайте joomla

Коллеги, добрый день!

Требуется разместить на новом сайте джумла 2.5 порядка 40 статей.

Текст уже есть, есть для каждой статьи по паре картинок, которые нужно будет вставить одну в начале статьи справа, другую во второй половине слева.

Заполнить у статей и картинок все реквизиты для СЕО, всю информацию по значениям будет предоставлена.

- для статей - тайтл, кейворд, дескрипшн

- для картинок - тайтл, альт

Нужно аккуратно их выложить, чтобы они смотрелись на сайте нормально.

Прошу указывать сразу минимальную сумму и срок выполнения в проекте.

Исполнителям без истории на сервисе прошу не беспокоить.