Размещение товаров на сайт-каталог

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки205 просмотров

Нужно на этот сайт holodtp.ru разместить товары по разделам. Сайт функционирует на Drupal.

1) В этот раздел http://www.holodtp.ru/product/odnorazovaya-posuda-1добавить одноразовую посуду, брать тут http://www.artplast.ru/catalog/odnorazovaya-posuda/На фото где стоят водяные знаки, найти похожие без знаков. Брать только товары.

Без цен.

Например: Одноразовые стаканы100 мл. – кликаем - http://www.artplast.ru/catalog/odnorazovaya-posuda/stakan-100-ml/3 стакана, внутрь не нужно ничего кликать,  просто фото и описание.

Пример:

ФОТО, 6532 100 мл Стаканпрозрачный ПП ИНТЕКО (х2700) Россия, в упаковке/коробке 100/2700 шт.

 

Так же добавить пакеты http://www.artplast.ru/catalog/pakety/по такому же принципу.

 

И так по всей одноразовойпосуде и пакетам.

 

2) В этот раздел http://holodtp.ru/product/desinfection добавить средства http://geniks.ru/catalog/ все товары.

http://geniks.ru/catalog/household/

http://geniks.ru/catalog/medical/

http://geniks.ru/catalog/foodindustry/

Drupal
8 лет назад
Lukas86
Азамат 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$50
3 дня
Всё выполнено качественно и в срок! Рекомендую!
Рекомендую Азамата к сотрудничеству как порядочного заказчика. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад