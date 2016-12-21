Размещение товаров на сайт-каталог

Нужно на этот сайт holodtp.ru разместить товары по разделам. Сайт функционирует на Drupal.

1) В этот раздел http://www.holodtp.ru/product/odnorazovaya-posuda-1добавить одноразовую посуду, брать тут http://www.artplast.ru/catalog/odnorazovaya-posuda/На фото где стоят водяные знаки, найти похожие без знаков. Брать только товары.

Без цен.

Например: Одноразовые стаканы100 мл. – кликаем - http://www.artplast.ru/catalog/odnorazovaya-posuda/stakan-100-ml/3 стакана, внутрь не нужно ничего кликать, просто фото и описание.

Пример:

ФОТО, 6532 100 мл Стаканпрозрачный ПП ИНТЕКО (х2700) Россия, в упаковке/коробке 100/2700 шт.

Так же добавить пакеты http://www.artplast.ru/catalog/pakety/по такому же принципу.

И так по всей одноразовойпосуде и пакетам.

2) В этот раздел http://holodtp.ru/product/desinfection добавить средства http://geniks.ru/catalog/ все товары.

http://geniks.ru/catalog/household/

http://geniks.ru/catalog/medical/

http://geniks.ru/catalog/foodindustry/