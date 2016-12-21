Суть такая. Есть старая копия сайта на ЦЗ и новая, которая пересобирается. Нужно пересоздать меню, часть страниц с контентом перенести и контактные формы.
Размещение товаров на сайт-каталог
Нужно на этот сайт holodtp.ru разместить товары по разделам. Сайт функционирует на Drupal.
1) В этот раздел http://www.holodtp.ru/product/odnorazovaya-posuda-1добавить одноразовую посуду, брать тут http://www.artplast.ru/catalog/odnorazovaya-posuda/На фото где стоят водяные знаки, найти похожие без знаков. Брать только товары.
Без цен.
Например: Одноразовые стаканы100 мл. – кликаем - http://www.artplast.ru/catalog/odnorazovaya-posuda/stakan-100-ml/3 стакана, внутрь не нужно ничего кликать, просто фото и описание.
Пример:
ФОТО, 6532 100 мл Стаканпрозрачный ПП ИНТЕКО (х2700) Россия, в упаковке/коробке 100/2700 шт.
Так же добавить пакеты http://www.artplast.ru/catalog/pakety/по такому же принципу.
И так по всей одноразовойпосуде и пакетам.
2) В этот раздел http://holodtp.ru/product/desinfection добавить средства http://geniks.ru/catalog/ все товары.
http://geniks.ru/catalog/household/
http://geniks.ru/catalog/medical/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $2
Необходимо выполнить проверку на валидность базу E-mail адресов (4000) Срок: 2 дняЗакрыт8 лет назад
Необходимо оформить готовые статьи на информационном сайте (тематика - Строительство). CMS Wordpress. Требования к оформлению: 1. Не менее 1 фото на 1000 знаков (не менее 1 фото на экран) 2. ...Завершен8 лет назад
Найти определенный товар китайского производителя на внутренних китайских сайтах (возможно, необходимо знание китайского языка)Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется контент-менеджер для наполнения сайта, размещения объявлений и статей. Требования: Уверенный пользователь ПК, девушка, из Украины График работы – свободный. Работа – не выходя из дома. ТОЛЬКО в ...Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт8 лет назад
Купить 30 картинок на shutterstock, предлагайте цены. В идеале человек с подпиской.Завершен8 лет назад
нужны 10 фотографий с shutterstock мы заплатим за эти фотоНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно найти картинку в большом разрешении. Картинку прикрепил.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть копирайтер, который пишет тексты(20 текстов). Нужен человек, который будет просто размещать написаный текст через админку + подбирать 3-4 подходящих по смыслу картинки. Итого ЗАДАЧА разместить 20 статей на WP c изображениями и без ...Завершен8 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется контент-менеджер для сайта строительной тематики, а именно темы потолков и все, что с ними связано. От вас требуется только подбор картинок, схем и видео. ...Завершен8 лет назад