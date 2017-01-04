Разместить готовые статьи на сайте Joomla3

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок244 просмотра

Есть 3 сайта и порядка 300 статей на каждый. Тексты в ворде. Необходимо перенести в джумлу, подобрать и обработать картинки.

Выберу нескольких исполнителей. Требования: знание джумла, знание html, постоянная связь

HTMLJoomla
8 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров