Разместить объявление на досках Казахстана

Есть текст объявления, отправлю исполнителю его. Создаете е-мейл на мейл-ру для спама, ищите все ресурсы, на которых можно разместить объявление и размещаете его.

Ссылки на размещенное объявление вносите в файлик отчета. По завершении файлик скидываете мне.

Если есть вопросы, пишите в скайп или в личку.

Также просьба писать сроки и цену за одно объявление.