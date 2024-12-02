Разместить отзыв на Яндекс картах .

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Требование к Яндекс аккаунту исполнителя :

ГЕО - МОСКВА / МО

У аккаунта должны быть нормальные имена , а не ники вроде Smile mouse или «!!!33рврвр333» и т. п. 4..

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