Разместить отзыв на Яндекс Картах

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Закрыт1 заявка45 просмотров

Разместить отзыв на Яндекс картах .

Требование к Яндекс аккаунту исполнителя :

ГЕО - МОСКВА / МО

У аккаунта должны быть нормальные имена , а не ники вроде Smile mouse или «!!!33рврвр333» и т. п. 4..

ВНИМАНИЕ ! Оплата через 3 дня после прохождения модерации, т.к. Яндекс последний месяц очень часто удаляет отзывы после прохождения модерации

Написание отзывовЯндексЯндекс Карты
3 месяца назад
guest_1737541332825
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад