Разместить статьи в новостном сайте на битрикс

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Закрыт3 заявки367 просмотров

Разместить статьи в новостном сайте на битрикс согласно структуры страницы а так же подобрать к этим статьям перед размещением по три картинки качественные в яндекс картинках и поставить в тексте статьи согласно образца. Просьба писать стоимость за одну страницу с учетом подбора и размещения изображений. 

3 года назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Валентина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Алла
 
48 лет
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