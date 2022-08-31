Ищется фрилансер для выполнения оценки на Яндекс. Необходим опытный аккаунт знатока города с рейтингом не ниже 3. Работа связана с наполнением сайтов.
Разместить статьи в новостном сайте на битрикс
Разместить статьи в новостном сайте на битрикс согласно структуры страницы а так же подобрать к этим статьям перед размещением по три картинки качественные в яндекс картинках и поставить в тексте статьи согласно образца. Просьба писать стоимость за одну страницу с учетом подбора и размещения изображений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
- $1
Требуется разместить 5 отзывов о робот-пылесосах на Я.Маркете с разных аккаунтов. Оплата 70 рублей за отзыв после модерации, которая занимает 1 день. Возможна предоплата за первый отзыв на основании скриншота.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется оставить 5 положительных отзывов на Авито с разных аккаунтов. Ссылка на объявление и текст отзыва будут предоставлены. Необходима предварительная переписка по объявлению с вопросами о наличии и цене. Отзывы должны быть размещены на следующий день, оплата производится сразу после размещения.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется написать и разместить отзывы на различных сайтах, используя предоставленные ссылки. Работа должна выполняться с российского IP. Исполнители должны быть старше 18 лет.Закрыт3 года назад
Требуется размещение объявлений на Авито для дизайн-студии, специализирующейся на кроватях. Необходимо составить описания и добавить фотографии. Ожидается качественное оформление и привлечение покупателей.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется контент-менеджер для ведения нескольких телеграм-каналов на тему криптовалют. Необходимы знания фьючерсной торговли и базовые навыки работы в Photoshop. Публикации должны выходить раз в 2 дня. Условия работы — неполный рабочий день с договорной зарплатой, зависящей от навыков исполнителя.Закрыт3 года назад
- $1
Необходимо оставить отзыв на авито, следуя определенному алгоритму. Сначала найдите объявление, изучите конкурентов, задержитесь на своем объявлении, добавьте его в избранное и подпишитесь на профиль. Затем проведите переписку как покупатель, договоритесь о сделке и оставьте отзыв через сутки.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо внести большой список объектов в базу недвижимости. Задача включает добавление готового текста, параметров и фотографий. Ожидается точное выполнение задач с соблюдением всех указанных требований.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется добавить изображения товара на 14 страниц. На каждую страницу нужно загрузить 7-10 изображений. Подробное техническое задание будет предоставлено в личном сообщении.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $1
Ищется фрилансер для публикации готовых отзывов на платформах Яндекс, Авито, Отзовик и Irecommend. Вам предоставляется текст и инструкция по публикации. Оплата 20 рублей за каждую опубликованную запись. Работа только по России.Закрыт3 года назад