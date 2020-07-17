Разместить статью в википедии

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Закрыт1 заявка322 просмотра

Необходимо разместить статью в википедии о человеке. Оплата только после прохождения модерации. Обязательное условие прислать ваши уже размещенные статьи в википедии 

5 лет назад
guest_15946215249174
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад