Разовая работа для контент-менеджера

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок274 просмотра

Требуется контент-менеджер для выполнения разовой работы.

Знание html, css, photoshop обязательны.

Кратко задача:

1. Cайт сделан полностью на html без использования cms

2. Необходимо заменить (или добавить, если отсутствует) в разделах сайта фотографии продукции(около 25).

3. Некоторые фотографии необходимо доработать – повесить в левый верхний угол метку Хит или метку New.

4. Кое-где на сайте необходимо будет подправить текст.

Без предоплаты!!!Оплата по факту!

Прошу присылать портфолио работ и цены.

CSSHTML
16 лет назад
intelis
Group 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

wargt
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$23
1 день

Заявки фрилансеров

wargt
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Оживить форум

    Необходимо немного оживить новоиспеченный форум тематическими постами. Тематика: Финляндия, вопросы гражданства, туристических поездок и т.д. Форум региональный - Карелия. Контент не уникальный, ищете сами, пишете от 5-6 пользователей, с 3-4 ответами в каждой теме. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • SEO рерайт - копирайт.Авто темат.

    Необходимо сделать более 150 текстовок с правильным seo (помогу). Тематика: ремонт авто (узкая область). Объем текстовки ~ 300-500 знаков. Срочность - достаточно срочно. Подробности ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Контент - менеджер

    $500

    Нужны люди на постоянную работу: постинг коментов. Плачу от 10 центов за 1 комент (после первых двух недель - повышение оплаты). Для начала нужно делать в день по 50 коментов (ссылки, куда коментить, высылаю ежедневно). ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вставить готовый текст в нашу WIKI

    Необходимо этот текст: http://www.leadertask.ru/content/view/99/93/ вставить сюда: http://www.timedriver.ru/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 С соблюдением всех перелинковок статей друг на друга. и изображения. Пожалуйста пишите стоимость вашей работы на [email protected]

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Наполнение интернет магазина

    Здравствуйте. Нужен специалист который сможет скопировать информацию с одних сайтов и перенести ее на другой. Кому интересно - пишите. Я дам сайты откуда качать и куда заливать и Вы оцениваете полностью ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Копирайтинг или рерайт для турфирмы

    Доброго время суток ! Нужно написать или сделать рерайт для сайта турфирмы, а именно интересует каталог стран с описанием курортов... Например вот так - О стране(включая описание нескольких курортов), Виза, Полезная информация / Памятка ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перебить фотки с описанием

    Надо перебить фотоальбомы (фотки + названия + описание) с одного сайта на его новую версию. админка - modx, шаблоны все подготовлены, надо только следуя структуре оригинала воссоздать ее в другой админке.. работа несложная, ...

    MODX
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Копипастить фильмы с форума на сайт

    Нужно перенести с форума фильмы на сайт, перед переносом проверять ссылки на работоспособность (rapidshare.com) переносить только dvdrip на форуме фильмов очень много, прошу указывать цену за 1000 фильмов. на форуме ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент- менеджмент

    Скачивание альбомов -новинок-ТОПа 2009г. далее 2008г. всех жанров. с тэгами и каринками альбо в хорошем качестве для дальнейшего формирования муз.базы и качество записей не ниже 320. если качество хуже но не ниже 256, ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад