Развитие форума

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок238 просмотров

Имеется форум php BB, в зародышевом состоянии (недавно создан и неразвит), прикручен к основному сайту (бизнес посреднических услуг).

Созданы темы и разделы.

Необходма помощь в организации его работы, внешнем оформлении, развитии и т.п.

Главная цель - форум должен превратится в место регулярного общения клиентов и гостей по целевой тематике. Из около тысячи зарегистрированных клиентов сайта на данный момент форум используют по сути несколько человек, всего зарегистрировались на нем 93 пользователя.

Поддержка работы со стороны администрации сайта непременна. При необходимости подключим программиста, дизайнера к решению вопросов.

Требования - опыт руководства, развития, раскрутки форумов, их оформления и т.п.

Наличие времени, достаточного для уделения проекту должного внимания.

Инициативность, энергичность, творческий подход. Желание и умение вникнуть в тематику, предстоящие задачи и проблемы

PHP
14 лет назад
Tolich_VZ
Ярослав 
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sardina
Ирина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$65
30 дней
Ирина профессионал своего дела. Подготовлен скрупулезный анализ сложившейся ситуации, разработаны подробные схемы улучшения ситуации, много практических советов. Консультация в целом на высоком уровне. Рекомендуем.
Ярослав - серьезный, ответственный, адекватный и вежливый заказчик. Работать было приятно, оплата порадовала. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Sardina
Ирина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
14 лет назад