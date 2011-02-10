Требуется заполнить сайт точного времени. Для заполнения сайта требуется заполнить ряд полей(несложных): Страна: Страна_рус, Страна_рус_предл_падеж, Страна_англ, Страна_нем, Страна_фр, Страна_итал, Алиас(напр russia), Описание (из википедии), Есть_летнее_время?(0,1), Месяц_перехода_на_летнее_время(1-12), День_недели_перехода_на_летнее_время(Monday-Sunday), ...
Развитие форума
Имеется форум php BB, в зародышевом состоянии (недавно создан и неразвит), прикручен к основному сайту (бизнес посреднических услуг).
Созданы темы и разделы.
Необходма помощь в организации его работы, внешнем оформлении, развитии и т.п.
Главная цель - форум должен превратится в место регулярного общения клиентов и гостей по целевой тематике. Из около тысячи зарегистрированных клиентов сайта на данный момент форум используют по сути несколько человек, всего зарегистрировались на нем 93 пользователя.
Поддержка работы со стороны администрации сайта непременна. При необходимости подключим программиста, дизайнера к решению вопросов.
Требования - опыт руководства, развития, раскрутки форумов, их оформления и т.п.
Наличие времени, достаточного для уделения проекту должного внимания.
Инициативность, энергичность, творческий подход. Желание и умение вникнуть в тематику, предстоящие задачи и проблемы
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