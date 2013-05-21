Редактирование и добавление контента

Здравствуйте.

Необходимо на сайте (www.remote-trainer.com) поправить много контента (исправить текст, добавить картинки, и т.д.). Задача практически постоянная. Посмотреть то, что есть сейчас можно тут:

http://remote-trainer.com/food (около 500 страниц)

http://remote-trainer.com/catalogue (около 500 страниц)

Что должно быть в итоге: примерно вот так - http://remote-trainer.com/food/product/204. Есть есть подходящее видео - естественно его доавлять.

Для продуктов есть админка, для упражнений сделаем.

Хотелось бы услышать Ваши сроки и стоимость.

Заранее спасибо.