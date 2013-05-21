Редактирование и добавление контента

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка187 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо на сайте (www.remote-trainer.com) поправить много контента (исправить текст, добавить картинки, и т.д.). Задача практически постоянная. Посмотреть то, что есть сейчас можно тут:

http://remote-trainer.com/food (около 500 страниц)

http://remote-trainer.com/catalogue (около 500 страниц)

Что должно быть в итоге: примерно вот так - http://remote-trainer.com/food/product/204. Есть есть подходящее видео - естественно его доавлять.

Для продуктов есть админка, для упражнений сделаем.

Хотелось бы услышать Ваши сроки и стоимость.

Заранее спасибо.

12 лет назад
t1gor
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$300
15 дней
Спасибо огромное Андрею за профессионально выполненную работу - все вовремя и качественно. Всем рекомендую и сам буду обращаться в дальнейшем.
Во-первых спасибо за действительно интересный проект, для себя много интересного почерпнул, во-вторых Игорь приятный заказчик во всех отношениях, начиная от объяснения задачи и заканчиваю оплатой. Буду рад дальнейшему сотрудничеству, все прошло на отличном уровне.

Заявки фрилансеров

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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