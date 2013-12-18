Редактирование контента на сайте

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок304 просмотра

Сайт на 1С:Битриксе. На сайт загружена товарная база. В каждом товаре провести рерайт описания (рерайт текста выполняется по единому шаблону для всех товаров). У картинок товаров вытравить фон. Затем выполнить поиск по сайту данного товара, чтобы убедится, что не размещена его старая версия, если же товар ранее был на сайте то деактивировать его, присвоив новому товару старый URL. Товары загружены по подкатегориям, каждая категория объединяет в себе товары одного производителя. Каждой подкатегории необходимо присвоить картинку товара из этой категории.

Для каждой категории товаров необходимо подготовить уникальный текст согласно приложенному СЕО ядру примерно 1000 знаков.

Оплата производится из расчета:

Категория 30 руб.

Под категория 5 руб.

Товар -5 руб.

Общий объем работы 10000 товаров в 50 категориях, в каждой категории в средним 5 под категорий. Оплата производится поэтапно за каждую обработанную категорию. Минимальная скорость работ 100 товаров в день.

таким образом бюджет проект составляет 10000х5+50х30+50х5х5=77500руб. Срок исполнения 2 месяца.

11 лет назад
alexzinin
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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