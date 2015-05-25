Редактирование товаров в интернет магазине.

Есть интернет магазин с товаром с иностранного сайта.(парсеный) Эти товары надо отредактировать.

Нужно:

1) Зайти в каждую карточку товара, но только в те, которые отключены!

2) Отредактировать Название товара, Пример:

До:

1 Pro ручной работы чугун рамка пользовательские татуировки 8 катушка обернуть оружие # TM-806

После:

Тату машинка ручной работы, катушки 8 витков, №806

3) скопировать Наименование товара в поля Мета-тег Title и Мета-тег Description и очистить "Описание"

4) Во вкладке "изображение" удалить все лишние изображения, не связанные с товаром, а так же с маркеровкой типа: "Store:085455855" и тд. только чистые изображения с товаром должны остаться(удалили лишнее? просто обновите страницу и начните заново).

5) Выбрать картинку для главной картинки товара и на вкладке "Данные" изменить главную картинку на выбранную только что. Там же изменить "Статус" товара на "Включено".

Редактирование закончено.

Может вылазить ошибка что не все поля заполнены правильно, как правило это поле SEO URL. Добавьте в конце цифру 2 или 3 или 4 и тд. так как это поле должно быть уникальным.

За 1 товар 7р.

Товаров около 500

Расчёт на следующий день после проверки.

Как изменить главную картинку быстро?

Правой кнопкой на выбранной вами картинке (в браузере Chrom) выбрать меню "Копировать URL картинки".

получаем http://орпаневорп.ru/image/cache/catalog/5/5-201504272111064738153-100x100.jpg

вырезаем 5-201504272111064738153

5- это каталог в котором находится картинка

во вкладке "данные" нажимаем на картинку выбераем (карандаш) изменить, откроется файловый менеджер, выбираем каталог "5" в поле поиск вставляем 5-201504272111064738153, нажимаем поиск и видим что находится только та наша картинка, выбираем её, сохраняем товар.

Предпочтение к кандидатам знакомых с оборудованием для татуировки.

Сроки 3-4 дня.