Редактировать cсылки и добавить товар

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Имеется сайт зеркало, требуется добавить несколько товаров на сайт без изменений url. Движок joomla.

12 лет назад
7Life
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
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