Редактор новостей на сайте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок322 просмотра

На постоянное сотрудничество требуется администратор (редактор новостей) регионального спортивного портала.

Требование - ежедневное (пн-пт) опубликование новостей (рерайт аггрегированных новостей), добавление результатов матчей. Работа ~3 часа в день (10-15 новостей в день, требуется рерайт).

Материалы публикуются в течение дня, с 6-00 по 14-00 МСК.

13 лет назад
autoyarsk
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров