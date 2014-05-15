Редизайн и наполнение сайта

требуется написание объявлений с указанием номеров телефона, постинг в соцсетях, форумах, на досках объявлений. требуется несколько человек, оплата за каждый размещенный пост.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редизайн сайта im-office.ru с последующим наполнением 500-700 карточек, заполнение через готовую админку в ручную. Картинки и описание с сайта поставщика. Разработка логотипа.
- Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Крупному сайту по итальянской мебели требуются контент менеджеры. 1. Добавление и обновление информации о товарах 2. Редактирование и размещение фотографий товаров 3 Публикация статей (предоставленных с графическим материалом) 4 Поддержание актуальной информации по новинкам фабрик. Оплата сдельная. За каждый добавленный товар ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Для каждого из перечисленных ниже разделов блока "Статьи" сайта http://bitstroi.ru/articles.html нужно подобрать по 10 статей. Разделы: - Кирпичная кладка - Натяжные потолки - Подвесные потолки - Двери межкомнатные - Двери входные - Металлические двери - Деревянные двери - Двери пластиковые - Пластиковые окна - Окна ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Необходимо перенести с Joomla на Wordpress шаблон и контент сайта http://bryansknovosti.ruНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть excel каталог товаров, нужно заполнить интерне-магазин этими товарами. Заполнение простое, дополнительно проинструктирую. Позиций около 100, может 150, с фотографиями, они предварительно вытягиваются из excel файла сохранением как веб-страницы. Ничего сложного. Предлагайте свою цену за 100 товаров и ...Завершен10 лет назад
Требуется человек для наполнения интернет магазина одежды товарами (опенкарт). Исполнитель должен быть из Украины либо свободно владеющий украинским языком, поскольку сайт двуязычный (укр/рус). Постоянная, но не регулярная удаленная работа в удобное для вас время. Требования к контенту: * К-во ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Ищу 1-2 контент менеджеров для наполнения сайта информационными статьями. Движок сайта - 1С Битрикс. Что конкретно требуется и порядок работы: 1. Вы получается от меня док файл со статьями (в этом файле - сами статья, title, ...Завершен10 лет назад
Добрый день. Нужен человек, который будет наполнять сайт новостями и дополнениями по компьютерной игре DayZ Standalone Несколько новостей в неделю.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Для магазина детских колясок необходимо добавить атрибуты к товарам. Информацию искать не нужно, атрибуты уже добавлены, но в неправильном формате. Количество товаров - около 100. Стоимость - 2 руб. /шт. По срокам нужно уложиться в 1-2 ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Требуется человек который будет подготавливать товар и размещать его на сайт. В месяц порядка 30-200 товаров. Кратко: Товар это сборники для фитнеса. Я скидываю например 20 папок и 20URL откуда брать инфу, вы их подготавливаете к ...Завершен10 лет назад