Редизайн и наполнение сайта

Здравствуйте. Требуется человек который будет подготавливать товар и размещать его на сайт. В месяц порядка 30-200 товаров. Кратко: Товар это сборники для фитнеса. Я скидываю например 20 папок и 20URL откуда брать инфу, вы их подготавливаете к ...