Необходимо зарегистрировать 2 аккаунта в VoiceGPT и пройти верификацию. 1 человек - 1 аккаунт. Оплата 100$ за каждый аккаунт. Займет 2 часа. Со всем поможем, у нас закончились свободные люди без аккаунтов, а нужно больше.

Нужно 2 человека.