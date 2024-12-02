Доброго дня! Сначала прочитайте, потом оставляйте ваши заявки на выполнение.



Требуется регистрация компании на сайтах отзовиках из моего списка, всего 45 площадок



Далее на эти зарегистрированные компании нужно отставить минимум по 2 отзыва с разных аккаунтов и в разное время, естественно все отзывы должны быть уникальны. Могу скинуть ключи чтоб было проще придумывать отзыв.



Оплата за регистрацию в отзовиках - 30 рублей за один, не на всех отзовиках обязательна регистрация для отзыва.

Оплата за каждый отзыв по 40 рублей



Отчет в эксель отдельно по регистрации и отдельно по отзывам.

Оплата только в рублях и только на Российские карты ну если с российской карты на вашу можно перевести то тоже можем.

Предоплата обсуждается только с людьми у которых есть отзывы.



Работа не на скорость, чем дольше тем лучше. Возможна оплата частями за выполненную работу.