Задача заключается в добавлении 2-4 качественных фото к товарам интернет-магазина на CMS Битрикс. Необходимо самостоятельно искать фотографии для запчастей бытовой техники, включая холодильники и кондиционеры. Ожидается информация о стоимости выполнения задачи.
Регистрация компании на отзовиках и оставить по минимум 2 отзыва
Доброго дня! Сначала прочитайте, потом оставляйте ваши заявки на выполнение.
Требуется регистрация компании на сайтах отзовиках из моего списка, всего 45 площадок
Далее на эти зарегистрированные компании нужно отставить минимум по 2 отзыва с разных аккаунтов и в разное время, естественно все отзывы должны быть уникальны. Могу скинуть ключи чтоб было проще придумывать отзыв.
Оплата за регистрацию в отзовиках - 30 рублей за один, не на всех отзовиках обязательна регистрация для отзыва.
Оплата за каждый отзыв по 40 рублей
Отчет в эксель отдельно по регистрации и отдельно по отзывам.
Оплата только в рублях и только на Российские карты ну если с российской карты на вашу можно перевести то тоже можем.
Предоплата обсуждается только с людьми у которых есть отзывы.
Работа не на скорость, чем дольше тем лучше. Возможна оплата частями за выполненную работу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется написать негативный отзыв об автошколе на Яндекс Картах. Отзыв должен содержать 1 звезду, упоминания о поломках автомобилей, их грязном состоянии, низком качестве обучения и высоких ценах. Также следует отметить, что в автошколе 'Вектор' лучше. Ссылка на сайт организации будет предоставлена.Закрыт4 месяца назад
Требуется собрать базу из 100 каналов в ВК и TG для размещения вакансии о поиске сотрудников строительных специальностей на вахту в Москве. Текст вакансии будет предоставлен. Необходимо учесть специфику тематики "СОТРУДНИКИ-вахта".Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Необхідно зробити публікацію з текстом (6-8 речень) про продукт на Reddit за вказаним посиланням. Виконавець повинен мати власний Reddit-аккаунт, створений не пізніше 2023 року.Завершен4 месяца назад
Необходимо собрать контакты youtube-блогеров из предоставленной таблицы с ссылками на каналы. Оплата составляет 2 рубля за каждый найденный контакт. Задача включает поиск и систематизацию информации, поэтому требуется внимательность и точность.Закрыт4 месяца назад
Требуется специалист для наполнения около 250 сайтов текстами, созданными нейросетью, с последующей корректировкой и заполнением мета тегов. Необходимы ответственность, аккуратность и высокий уровень владения русским языком.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $1
Требуется написать реальный отзыв о стартапе, посвященном обучению IT специальностям. Ознакомьтесь с проектом и поделитесь своим мнением о его идее и реализации.Завершен5 месяцев назад
- $5
Ищется специалист для загрузки видеофайлов в Telegram группу. Необходимо загружать файлы по одному, добавляя описание к каждому из них. Объем работы большой, требуется аккуратность и внимание к деталям.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется консультация по углубленному поиску информации в интернете. Интересуют рекомендации курсов, методов и скрытых функций для эффективного поиска. Укажите, какие занятия проходили и у каких специалистов.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт4 месяца назад