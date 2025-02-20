Регистрация в каталогах

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок67 просмотров

Есть сайт, информация для размещение (краткое описание) и проверенная (рабочая) база сайтов с каталогами.

Необходимо пройтись по базе сайтов и зарегистрировать указанный сайт.

Кол-во сайтов на которых нужно произвести регистрацию ~300 шт. Нужно сделать за 1 месяц.

Из практики получается 5-10 сайтов за 1 час.

Наполнение сайтов
2 месяца назад
itkreativ
40 лет
5 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
46 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Татьяна
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Захар
 
17 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Алина
 
21 год
год в сервисе
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17 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
Ирина
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Екатерина
 
39 лет
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад
Евгений
 
22 года
2 года в сервисе
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2 месяца назад
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Илья
 
24 года
2 месяца в сервисе
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месяц назад
1 отзыв(-1)
2 месяца назад