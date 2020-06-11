Робота на сайте

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Закрыт9 заявок629 просмотров

Добрый день!

Ищем фрилансера для наполнения сайта. Нужны ответственные люди, которые готовы упорно работать. Оплата - по договоренности. Сайт на котором нужно работать - https://stavki-na-kibersport.com/.

Отпишу том, кто лучше всех себя зарекомендует.

5 лет назад
Mark90
49 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Екатерина
 
39 лет
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Максим
 
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Виктория
 
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Денис
 
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