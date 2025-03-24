Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов будут предоставлены. Оплата производится после успешной публикации.
Розмістити відгук для застосунку
Необхідно зайти в Appstore з айфона, встановити CRM систему за наданим посиланням та залишити 4-зірковий відгук, використовуючи наданий текст. Завдання включає кілька простих кроків для швидкого виконання.
Заявки фрилансеров
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