Розмістити відгук для застосунку

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  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок142 просмотра

Необхідно зайти в Appstore з айфона, встановити CRM систему за наданим посиланням та залишити 4-зірковий відгук, використовуючи наданий текст. Завдання включає кілька простих кроків для швидкого виконання.

Написание отзывов
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cornjoy
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