Ручная регистрация на сайтах

Требуется качественная регистрация - написать человеческое интересное описание/пост/вопрос на 250 знаков в среднем, заполнить поля, предварительно зарегистрировавшись на ресурсе.

Даю список сайтов где нужно зарегиться (разные - и каталоги и форумы и вопросники и т.д.) состоящий из 70-75 штук

Регистрируетесь на ресурсе 1 раз и регистрируете 4 сайта под одним акаунтом.

От вас - файл с пометкой о результате регистрации.

В проект ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите стоимость ЗА ВСЮ РАБОТУ, не за 1 каталог! Стоимость указывайте в уе!