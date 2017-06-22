Ручная регистрация на сайтах

Ручное размещение рекламных объявлений на англоязычных тематических досках. НЕ РАССЫЛКА! Список досок и фотографии предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественная регистрация - написать человеческое интересное описание/пост/вопрос на 250 знаков в среднем, заполнить поля, предварительно зарегистрировавшись на ресурсе.
Даю список сайтов где нужно зарегиться (разные - и каталоги и форумы и вопросники и т.д.) состоящий из 70-75 штук
Регистрируетесь на ресурсе 1 раз и регистрируете 4 сайта под одним акаунтом.
От вас - файл с пометкой о результате регистрации.
В проект ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите стоимость ЗА ВСЮ РАБОТУ, не за 1 каталог! Стоимость указывайте в уе!
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