Плачу 200р за каждый контакт цифрового художника, который является инфлюэнсером и рисует в пиксельном жанре, работает с блокчейн проектами.

100р за контакты цифрового художника, который работает с блокчейн проектами, является инфлом, но не рисует в пикселях...

50р за контакты цифрового художника, который рисует в пикселях.

ПРИМЕР: На этой страничке https://contest.notco.in/art мы можем найти 2 работы от двух разных художников выполненные в пикселях. Они участвовали в тематическом блокчейн конкурсе художников, основатели которого создали отдельный проект в котором рисуют пикселями (NOT Pixel)... Один из них инфлюэнсер, это самые целевые контакты.

Контакты будем заполнять вот в такую табличку

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15443Ji_goHetkKsuDbaDHVVp7GafHvkFaRQjRY4ZzCU/edit?gid=0#gid=0

Если контакту нельзя написать это не считается контактом.

Источники откуда эти контакты можно брать я подскажу, даже помогу с подборкой источников.