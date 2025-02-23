Сбор, анализ, прогноз данных

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок51 просмотр

Здравствуйте. Ищу специалиста, педанта, который с данными на ты. Собрать, обработать, проанализировать, спрогнозировать. Таблица Эксель. На украинском языке. Данных много, работы много. Уточнила предварительно оплату, ее размер.

Обработка данных
2 месяца назад
galinagolikova
Галина 
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