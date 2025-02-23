Требуется оставить 20 отзывов на выбранные платформы: Яндекс Карты, 2ГИС или Google Maps. Все необходимые ссылки будут предоставлены в личном диалоге. Задача требует внимательности и соблюдения инструкций.
Сбор, анализ, прогноз данных
Здравствуйте. Ищу специалиста, педанта, который с данными на ты. Собрать, обработать, проанализировать, спрогнозировать. Таблица Эксель. На украинском языке. Данных много, работы много. Уточнила предварительно оплату, ее размер.
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