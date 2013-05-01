Сбор базы адресов банков России

Для сайта банковской тематики требуются люди по сбору информации об адресах банков. Форма базы включает в себя следующие поля:

- наименование банка

- область\край\республика присутствия

- город присутствия

- улица

- дом

- корпус

- этаж

- телефоны банка в городе

каждая строка соответствует одному адресу банка, т.е. на один банк должно быть несколько строк, сбор информации необходимо осуществлять в файле excel.